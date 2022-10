Lula vota em São Bernardo do Campo

Matéria publicada em 2 de outubro de 2022, 10:09 horas

São Paulo – Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo, dia 02, na Escola Estadual Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo.

Ele estava acompanhado da mulher, Rosângela da Silva, a Janja, do candidato a vice Geraldo Alckmin (PSB), do candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) e do candidato ao Senado, Márcio França (PSB).

“É um dia mais do que importante para mim, não poderia deixar de dizer que quatro anos atrás eu não pude votar porque tinha sido vítima de uma mentira nesse país”, disse Lula.