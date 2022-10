Prefeito Neto vota no Colégio Getúlio Vargas

Matéria publicada em 2 de outubro de 2022, 15:22 horas

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto votou na manhã deste domingo, dia 02, no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. Sem revelar os nomes do presidenciável e do postulante ao cargo de governador, o prefeito saiu da seção logo após a votação e foi cercado por admiradores.

O prefeito é alinhado com o governador Cláudio Castro, candidato à reeleição, e o seu irmão Munir Neto, é candidato a deputado estadual, e o ex-assessor especial Deley de Oliveira disputa novamente uma cadeira na Câmara Federal. Os dois têm o apoio de Neto.