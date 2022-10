Região fica sem deputado federal

Matéria publicada em 3 de outubro de 2022, 12:04 horas

Sul Fluminense – A região ficou sem representante na Câmara Federal. O delegado Antônio Furtado, que teve recordes de votação na última eleição (104.211 votos), não conseguiu se reeleger. Na eleição deste domingo, dia 02, ele teve 104.211 votos. Confira a lista com a votação de toda a região.

Outros candidatos de municípios do Sul Fluminense não conseguiram se reeleger. O ex-prefeito de Volta Redonda, Paulo Baltazar, outro a disputar pelo União Brasil, obteve 14.889 votos. O ex-assessor do prefeito Antonio Francisco Neto, Deley de Oliveira, do PSD, teve 24.793 votos.

O ex-prefeito de Pinheiral, José de Arimathea, do PSB, ficou com 3.570 votos. Furlani, do União Brasil, teve 19.026 votos, e não conseguiu uma cadeira na Câmara Federal. Ademir Mello, do Podemos, teve 6.601 votos, Raone Ferreira, do PSB, 6.312; Leo da Joalheria, do Podemos, 3.192; Neném, do União Brasil, 4.919; Sidney Dinho, do Patriota, 5.540; Geraldinho do Gelo, do União Brasil, 7.845 votos.