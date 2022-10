Região tem suplentes com chance de mandato

Matéria publicada em 5 de outubro de 2022, 17:50 horas

Sul Fluminense – Com a conclusão da apuração, alguns candidatos que ficaram sem vaga na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa ainda podem ter esperança de assumir o mandato. É que eles ficaram como suplentes, e podem assumir a cadeira, caso os titulares e os suplentes que estão à frente deles sejam chamados para ocupar algum cargo no Executivo.

Suplentes de deputados federais

Entre os que disputaram cadeiras de deputado federal, o deputado Luiz Antônio é um dos que têm melhor possibilidade de serem chamados: ele é o primeiro suplente do PP, partido aliado do presidente Jair Bolsonaro. Se ele for reeleito e convidar algum deputado eleito pelo Estado do Rio para algum cargo, ele assumirá o mandato. Caso algum deputado federal do PP seja convidado para algum cargo no governo estadual, ele também assume.

Vinicius Farah, que ficou na segunda suplência do União Brasil, também fica na expectativa. No caso dele, dois dos eleitos precisam ser convidados para algum cargo para que ele assuma a cadeira. O União Brasil ainda não definiu a quem vai apoiar, embora Sérgio Moro, que concorreu a uma vaga no Senado pelo partido e venceu a eleição, já tenha declarado apoio a Bolsonaro.

Também no União Brasil, o deputado federal Antonio Furtado tem chances menores de assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados: ele está na quarta suplência e precisa que um titular e os três suplentes mais votados que ele recebam convites.

Suplentes de deputado estadual

Entre os que disputaram uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro ficou em primeiro lugar entre os candidatos de seu partido, o DC, mas a legenda não conseguiu votos suficientes para ocupar uma cadeira, o que o deixou sem mandato.

O vereador voltarredondense Renan Cury tem chances remotas de mandato´na Alerj, já que é o quarto suplente de seu partido, o SD. Em situação semelhante estão seu colega de plenário Betinho Albertassi, quinto suplente do União Brasil, e o barramansense Thiago Valério, quinto suplente do PDT