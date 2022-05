As vítimas inocentes da guerra do Putin

Matéria publicada em 12 de maio de 2022, 16:01 horas

Mais de dois mil civis Já foram assassinados pelo exército russo

A moça aí na foto se chamava Anastasia Yalanskaya. Adorava os animais e vivia na cidade de Kiev, na Ucrânia. Anastasia e seus amigos cuidavam de um abrigo para cachorros abandonados na periferia da capital, perto dos subúrbios de Bucha. Quando as tropas russas invadiram a Ucrânia, por ordem do ditador Vladimir Putin, Anastasia se recusou a fugir com outras pessoas de sua família. Ele não podia abandonar os animais do abrigo. Com os bombardeios de foguetes sobre a cidade os animais do abrigo ficaram três dias sem receber alimento. Anastasia pegou pacotes de ração, colocou num carro e partiu com três amigos para alimentar seus bichos.

Ela não sabia que os soldados russos estavam atirando em tudo o que se movia, nos subúrbios de Kiev. E morreu metralhada com seus amigos, no carro crivado de balas dos fuzis Kalashnikov. Uma entre milhares de vítimas de uma guerra insana. Alina era ainda mais jovem do que Anastasia, ela só tinha 14 anos. Sua paixão era o atletismo e ela treinava com dedicação para participar das próximas Olimpíadas. Era uma promessa da Ucrânia nos jogos de Paris, em 2024. Mas Alina não vai estar lá. Ela morreu semana passada durante o bombardeio da cidade de Mariupol pelas forças russas.

O mundo inteiro tem condenado com veemência o massacre que o governo russo esta promovendo na vizinha Ucrânia. O secretário geral da ONU, Antonio Guterrez declarou durante uma visita recente a Kiev: “A guerra é um absurdo no século 21. Eu imagino a minha família em uma dessas casas destruídas. Vejo minhas netas fugindo em pânico. A guerra é o mal. Não há como uma guerra ser aceitável no século 21”

O papa Francisco concorda com as Nações Unidas: “A guerra é uma regressão macabra da humanidade. A guerra é cruel e sem sentido”. Do ponto de vista político, mas também humano, o presidente da Alemanha declarou: “Putin estilhaçou o sonho de uma Europa em paz. Destruindo uma ordem europeia alcançada e mantida desde a Segunda Guerra Mundial.” Frank Steinmeier sabe do que esta falando. Afinal a Alemanha perdeu milhões de cidadãos e teve suas cidades arrasadas durante a guerra contra o ditador Adolf Hitler.

Infelizmente o sonho de uma era de paz e prosperidade acabou sob as balas dos canhões russos. Em pleno século 21, na aurora do terceiro milênio, a humanidade se encontra refém de ditadores insanos como Vladimir Putin na Rússia e seu colega Kim Jon Um na Coréia do Norte. Ditadores que ameaçam o mundo com um holocausto nuclear e demonstram total desprezo pela vida humana. Vidas interrompidas brutalmente como no caso de Anastasia e Alina.

Aqueles que conseguiram fugir do massacre tiveram mais sorte. Uma jovem que desembarcou em Curitiba, no mês passado, contou que estudava matemática quando a guerra começou e teve que abandonar sua casa e seus estudos. Agora enfrenta a vida num abrigo, num país distante e desconhecido, mas pelo menos escapou da fúria assassina das tropas de Putin.

Os pessimistas acham que os fatos recentes mostram que a humanidade não tem futuro. Ela não vai passar pelo gargalo que bloqueia as civilizações que surgem em nosso Universo. Cedo ou tarde nossa civilização será destruída pelas guerras ou pelas mudanças climáticas. Mas, como diz o dito popular, “a esperança é a última que morre”. E uma parte dos seres humanos continua a sonhar com um futuro melhor. Gente como os astronautas que voltaram recentemente do espaço falando de uma vida entre as estrelas.

Os ditadores ainda não mataram os sonhos.

Por Jorge Luiz Calife