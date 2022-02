Olhando para cima

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2022, 14:47 horas

A ciência envolvida no recente sucesso da Netflix

No dia 18 de janeiro de 2022, um asteroide gigantesco, com um quilômetro de comprimento, passou pela órbita do nosso planeta. No momento de maior aproximação, às 18h51m, o asteroide 1994PC1 deslizou a 1,9 milhões de quilômetros da Terra. Segundo o sistema de monitoração de asteroides , não existe risco de colisão pelos próximos duzentos anos. O problema é que existem milhares de objetos semelhantes e mesmo os menores, com 10 ou vinte metros de comprimento, podem destruir uma cidade.

Como mostra o físico Brian Cox, num excelente vídeo disponível no Youtube, mesmo um pedregulho de 20 metros de comprimento, entrando na atmosfera do nosso planeta, libera uma energia igual a 50 bombas de Hiroshima. Um exemplo disso foi o que aconteceu na cidade russa de Chelyabinsk, no dia 15 de fevereiro de 2013, quando um objeto cósmico de 20 metros de diâmetro explodiu no céu, acima da cidade, a uma altura de 30 quilômetros, liberando a energia equivalente a uma bomba de hidrogênio de 1 megaton. Muitas pessoas ficaram feridas com estilhaços de vidros de janelas e portas estouradas pela onda de choque. E aquele era um meteoro muito pequeno.

O filme “Não olhe para cima” que é o maior sucesso das redes de streaming nesse início de ano, fala do impacto de um cometa, com 8 quilômetros de diâmetro, que destruiria toda a vida na superfície da Terra. Isso não é ficção. Em 1994, o cometa Shoemaker-Levy 9 colidiu com o planeta Júpiter, produzindo uma bola de fogo do tamanho do planeta Terra. E existem milhões de cometas assim formando uma nuvem de fragmentos que envolve o nosso sistema solar. A chamada Nuvem de Oort, que fica além do planeta Plutão. Enquanto estão lá fora, essas montanhas de gelo são apenas uma ameaça em potencial. Mas ocasionalmente uma delas é cutucada pela gravidade de uma estrela que passa e mergulha em direção ao Sol, colidindo com qualquer planeta que estiver em seu caminho.

Muitos cometas são atraídos pela gravidade do gigantesco planeta Júpiter, e colidem com ele. Mas já foram registrados impactos com a Terra. Um deles aconteceu na região de Chicxulub, no Golfo do México, há 75 milhões de anos, e exterminou a maioria dos seres vivos que habitavam a Terra naquela época. Incluindo os dinossauros. O escritor americano Larry Niven costuma dizer que os dinossauros foram extintos porque não tinham um programa espacial. A Nasa lançou recentemente uma missão de teste para desvio de asteroide, a Dart, que é um ensaio para um sistema de defesa contra essas rochas. Mas os cometas são muito mais perigosos e difíceis de desviar. Eles podem vir em qualquer direção, incluindo de fora do Sistema Solar. E geralmente quando aparecem faltam apenas seis meses para cruzarem a atmosfera do nosso planeta. O que é muito pouco tempo para implementar um sistema de interceptação.

O roteiro de “Não olhe para cima” zomba dos bilionários que sonham em fugir da Terra a bordo de seus foguetes particulares, indo se refugiar em outros mundos semelhantes ao nosso. Enquanto os pobres ficam aqui para morrer incinerados pelo impacto. Mas é preciso lembrar que no Universo real os planetas habitáveis ficam a centenas de anos luz, fora do alcance das naves atuais. O filme mostra os ricos usando a tecnologia da criohibernação, que consiste em congelar os tripulantes das naves para que durmam durante milhares de anos, acordando no final da viagem. Mas isso é pura ficção científica. O congelamento de um ser humano provocaria danos irreversíveis às células do cérebro.

Por isso é importante apoiar o desenvolvimento da tecnologia espacial, que pode evitar uma catástrofe como a mostrada no filme. Como diz o Brian Cox, o Universo em que vivemos é extremamente violento e é preciso ficar atento ao que acontece lá em cima.

Por Jorge Luiz Calife