12 anos depois: Jogador do Voltaço se forma na faculdade

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2020, 18:02 horas

Volta Redonda – Demorou, mas enfim o diploma chegou! O zagueiro do Voltaço, Luan Leite, de 32 anos, concluiu nesta semana a graduação superior em Educação Física. O jogador iniciou no curso aos 20 anos, mas precisou interromper os estudos, por mais de uma vez, por conta do futebol.

Luan, que já chegou jogar na Moldávia, iniciou as aulas em 2008 durante uma de suas passagens pelo Tricolor de Aço. Em 2009, o zagueiro foi transferido para o interior de São Paulo, com isso precisou trancar a matrícula pela primeira vez. O retorno ao Voltaço, em 2013, marcou a sua volta aos estudos, que precisou ser interrompido pela segunda vez em 2015, com a ida para o Tombense.

A terceira vez que interrompeu o curso foi em 2016, quando chegou a proposta para defender o Zimbru, na Moldávia. Agora em 2020, mais uma vez retornando ao Vota Redonda, Luan pode finalmente concluir seu curso, o que vai contribuir para a continuidade do trabalho do zagueiro, dentro do futebol, mesmo quando se aposentar.