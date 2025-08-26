1º Festival de Natação de Barra Mansa abre inscrições até 28 de agosto

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa promove no próximo sábado (30) o 1º Festival de Natação de Barra Mansa, reunindo atletas de diversas faixas etárias em provas individuais. O evento será realizado no Sest Senat, no bairro Barbará, a partir das 9h.

O festival contará com provas masculinas e femininas nos estilos crawl, peito, costas e borboleta, com distâncias de 25 metros para a categoria mirim (com ou sem acessórios) e 50 metros para as demais categorias. Os atletas que se destacarem receberão certificados de premiação.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 28 de agosto, pelo link: Formulário de Inscrição. O número de vagas é limitado a 100 participantes, sendo 20 para cada uma das cinco categorias. Cada atleta poderá se inscrever em quantas provas desejar, respeitando sua faixa etária. Menores de idade devem apresentar termo de autorização assinado pelos responsáveis, disponível junto ao formulário de inscrição.

Serviço:

1º Festival de Natação de Barra Mansa

Data: 30 de agosto (sábado)

Horário: A partir das 9h

Local: Sest Senat – Rua João Brabo, nº 05, Barbará