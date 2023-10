1º Festival Projeto Gênesis Judô reúne atletas de diferentes idades em Barra Mansa 

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SMJEL), apoiou, na manhã deste domingo (15), a realização do 1º Festival Projeto Gênesis Judô. O evento aconteceu no Azteca Clube, na Vila Nova, onde funciona a Escola Gênesis de Judô, projeto iniciado em 2015 e que valoriza os lutadores que representam o município muito além do âmbito regional. A escola está integrada à Federação Estadual de Judô (FJERJ) e faz parte da agremiação da Associação Corpo e Arte (ACCA).

A programação do festival envolveu combates de lutadores de diferentes idades e categorias, entre elas: chupeta; sub9; sub11; sub13; sub15; sub18 e a categoria sênior absoluto. Ao todo, foram 202 atletas inscritos, de adolescentes a veteranos. A taxa de inscrição para os atletas foi um quilo de alimento não perecível (as doações serão destinadas a famílias carentes).

Além da equipe do Projeto Gênesis Judô, participaram as seguintes: Semel, de Resende; Dojo Kasei, de Barra Mansa; TopTean, de Volta Redonda; Clube Comercial, de Volta Redonda; e Yoshiki Judo, também de Volta Redonda. As premiações envolveram troféus de 1°, 2°, 3° e 4° lugar para as equipes mais bem ranqueadas no evento, além de medalhas para os atletas participantes.

O professor e responsável pela escola, Sensei Gênesis Carvalho, ressaltou como o projeto se trata de um lugar que forma vencedores, desenvolvendo a disciplina e o companheirismo. “Nosso trabalho tem como principal objetivo formar o caráter desses cidadãos, com os quatro pilares do judô, que são honra, respeito, lealdade e humildade, e assim, ser campeão dentro e fora dos tatames. O judô é um estilo de vida que ajuda muito o desenvolvimento da criança, do jovem, a ser proativo, ter empatia ao próximo e estudar para ganhar o mundo. O estudo é um aliado e a estaca do sucesso. É o esporte que nos traz mais disciplina e saúde mental e física”, relatou.

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Bruno Oliveira, contou sobre a satisfação de ser parceiro do projeto. “Fico muito contente em estar à frente dessa secretaria do esporte na região, e em ser parceiro do projeto Gênesis Judô. Um projeto que eu tive a honra de conhecer e poder ver a grandeza do Judô na nossa região. Temos profissionais de alto rendimento, que estão disputando competições pelo país e representando a nossa cidade. Esse festival envolve mais de 280 atletas e fico muito feliz de acompanhar tudo isso, pois esporte é saúde e é vida”, ressaltou.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, que acompanhou de perto a realização do evento, comentou como é importante a contribuição do esporte na vida desses jovens e adultos. ”Essa iniciativa do mestre Gênesis e dos demais mestres é de suma importância, pois o esporte é o alicerce da educação. Esse festival é um um estímulo às crianças e jovens atletas a continuarem se dedicando e crescendo no mundo do esporte, sempre com disciplina, motivação e foco”, declarou.

Funcionamento

Os atletas da Escola Gênesis de Judô treinam quatro vezes na semana, no Azteca Clube, na Vila Nova. Os dias de atividades são segundas, quintas e sextas, das 19h às 22h, e sábados, das 9h às 11h. O local recebe desde crianças a partir de quatro anos até adultos com 30 anos ou mais; atualmente, a escola conta com cerca de 40 alunos.

Para interessados e outras informações, o projeto disponibiliza o telefone (24) 99941-1247, além do perfil no Instagram: @pgenesisjudo.