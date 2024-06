2ª etapa do Circuito de Natação Angrense acontece neste sábado (8)

Angra dos Reis – Neste sábado (8), as águas da piscina do Colégio Estadual Dr. Arthur Vargas (CEAV) vão ser movimentadas com a 2ª etapa do Circuito de Natação 2024. O evento contará com a participação de 200 atletas, incluindo competidores de Paraty. Os nadadores vão disputar provas em várias categorias, como o clássico nado crawl e as modalidades borboleta, peito e revezamento livre.

O Circuito de Natação é um evento realizado pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. Em 2024, a 1ª Etapa do Circuito de Natação aconteceu em abril, no Clube Náutico de Praia Brava. Além das disputas, a etapa contou com a premiação dos atletas vencedores do Circuito de Natação 2023.