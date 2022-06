Voltaço vence Vitória fora de casa e entra no G8 da Série C

Matéria publicada em 5 de junho de 2022, 20:02 horas

Volta Redonda vence o Vitória por 2 a 1

O Volta Redonda venceu o Vitória-BA por 2 a 1 no Barradão e entrou para o G8 do Brasileirão Série C. Igor Bolt e Lelê marcaram os gols do Esquadrão de Aço.

Agora, o Voltaço foca na semifinal da Taça Santos Dumont, quando enfrenta o Olaria, quinta-feira, dia 9, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Já o próximo confronto pela Série C será contra o Remo-PA na segunda-feira dia 13, às 20h, também no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

O Vitória iniciou pressionando e só não abriu o placar porque Dida apareceu para fazer grande defesa em chute de Roberto logo nos primeiros minutos.

Apesar da pressão dos donos da casa, foi o Volta Redonda que abriu o placar aos 24 minutos com Igor Bolt, após grande assistência de Wendson.

Dois minutos depois, o Esquadrão de Aço chegou ao segundo com Thomas Kayck, porém o árbitro do jogo marcou falta do zagueiro tricolor e anulou o lance.

Atrás no placar, o Vitória se mandou em busca do empate e igualou o marcador aos 37 minutos com Rafinha.

Na volta do intervalo, o Esquadrão de Aço passou a ter mais posse de bola e chegou ao segundo gol com Lelê, aos 22 minutos.

No minuto seguinte, o Vitória teve a chance do empate em um pênalti, mas Rafinha acertou o travessão.

Nos minutos finais, os donos da casa tentaram o empate na base do abafa, porém, bem posicionada, a defesa tricolor conseguia afastar o perigo e segurou a vitória tricolor.

Campeonato Brasileiro Série C – 9°rodada

Vitória-BA 1×2 Volta Redonda

(05/06/22 – estádio Barradão – 16h)

Volta Redonda: Dida; Iury, Iran, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcos Júnior (Danrley) e Igor Bolt (Caio Vitor); Wendson (Daivison), Pedrinho e Lelê (Rafhael Lucas). Técnico: Rogério Corrêa.

Gols: Rafinha (VIT); Igor Bolt e Lelê (VRE)

Cartão amarelo: Lelê, Igor Bolt, Luiz Paulo e Rafhael Lucas.