5ª Corrida Dom Waldyr acontece nesta quinta-feira em Barra Mansa

Barra Mansa – Acontece nesta quinta-feira (07), a 5ª Corrida Dom Waldyr, no bairro Monte Cristo 2. Foram abertas 150 vagas para corredores. As inscrições podem ser feitas até às 13h do dia do evento no local da corrida.

Os 100 primeiros colocados ganharão uma medalha. Além disso, troféus serão entregues aos melhores nas categorias masculino e feminino, na faixa etária de 20 a 60 anos.

Os números serão entregues antes da corrida; os participantes deverão chegar meia hora antes da largada, que vai ocorrer às 16h, na Igreja Maria de Nazaré, localizada na Rua Cândido Teodoro de Souza nº 124, no bairro Monte Cristo 2.

Inscrições

Os interessados devem fazer sua inscrição pelo WhatsApp: (24) 99831-0963, sendo necessário enviar o nome completo, endereço, data de nascimento e número do RG, além de 1 kg de alimento não perecível.

SERVIÇO

5ª Corrida Dom Waldyr

Data: 07 de setembro (quinta-feira)

Horário: 15h30 (encontro) e 16h (largada)

Local: Igreja Maria de Nazaré – Rua Cândido Teodoro de Souza, nº 124, Monte Cristo 2.