A última dança no Catar - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2022, 23:19 horas

Por Álvaro Oliveira Filho

E o Brasil realmente dançou. Desta vez, as dancinhas animadas deram lugar a uma valsa triste e silenciosa. De um time que até tentou e que esteve muito perto das semifinais. Mas que em momento algum conseguiu ter o controle sobre o adversário. Individualmente, a Croácia não é superior ao Brasil, mas, comandada por um Modric majestoso, mostrou uma determinação e uma força mental raramente vistas até agora na Copa do Mundo. A impressão, desde o primeiro minuto de jogo, foi de que cada jogador croata sabia exatamente o que fazer, e de que forma fazer, para alcançar o resultado. Como aqueles lutadores de jiu-jítsu que levam o adversário para o solo buscando imobiliza-lo.

Conseguiu no primeiro tempo. Mesmo sem ameaçar o gol adversário, fez a bola girar com mais eficiência e anulou os principais jogadores brasileiros. O segundo tempo mostrou uma seleção brasileira mais disposta e encontrando alguns atalhos para chegar ao gol. Mas esbarrou nas boas defesas do goleiro Livakovic.

A brilhante jogada de Neymar, tabelando com Rodrygo e Paquetá, antes de passar por Livakovic e marcar um golaço, no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação, parecia a chave para as semifinais. Seria a derrocada da estratégia croata, vencida finalmente pelo talento individual do jogador que ainda faz diferença na equipe brasileira. Esperava-se que a Croácia partisse desesperadamente em busca do empate e perdesse a organização que vinha mostrando até aquele momento. Não foi o que aconteceu. Ao contrário, quem estava desarrumado em campo foi o time brasileiro, que permitiu um contra-ataque a três minutos do fim e acabou sofrendo o empate. A desorganização era tanta, que os dois laterais brasileiros correram juntos para tentar evitar a arrancada Orsic, autor da assistência para Petkovic. E aí entrou a crueldade dos tais deuses do futebol: a bola chutada por Petkovic, desvia em Marquinhos, um dos melhores da seleção na Copa, e entra no canto direito de Alisson. Para piorar, Marquinhos perdeu o pênalti que decretou a eliminação.

A Croácia não mereceu apenas pelo que fez em campo. Mas também pela humildade que mostrara nas entrevistas antes da partida. E, principalmente, pelo comportamento pós-jogo. Foi emocionante ver Modric abandonar momentaneamente a festa com os companheiros para consolar alguns adversários, que são ou foram seus companheiros no Real Madrid. Apesar da ressaca, não deixa de ser um alento saber que teremos a chance de ver ao menos mais um jogo de Modric, na semifinal contra a Argentina.

TRÊS TOQUES

Vocês que entendem de futebol me expliquem, por favor: o que faz um técnico guardar o melhor jogador para o último pênalti? Nunca consegui entender. Será que Van Gaal e Scaloni erraram ao abrir suas séries com Van Dijk e Messi, respectivamente?

Alisson, um dos melhores goleiros do mundo, poderia ter ficado em home office na partida de ontem. Passou mais de duas horas sem fazer uma só defesa. Primeiro, pela falta de pontaria dos croatas. Quando os adversários acertaram o alvo, as bolas entraram.

Tite acertou mais do que errou na Copa. Foi um acerto da CBF mante-lo no cargo e a experiência da Copa da Rússia foi importante. Não será fácil encontrar um substituto.

Álvaro Oliveira Filho é jornalista