Abadá Capoeira receberá participantes de 40 cidades do estado para os Jogos do Interior

Barra Mansa – O tradicional evento Jogos do Interior irá animar Barra Mansa em sua 20ª edição. Promovido anualmente pela Abadá Capoeira Barra Mansa, acontecerá na Estação Das Artes Capoeira, no Centro da cidade, e contará com a presença do presidente fundador da Escola Abadá Capoeira, conhecido mundialmente, Mestre Camisa.

A programação, que acontecerá entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, vai incluir o festival infantil, carnaval fora de época, shows culturais e uma homenagem ao saudoso Mestre Boa Viagem.

O evento será em comemoração aos 20 anos dos jogos do interior do estado do Rio de Janeiro e deve receber um público diário de cerca de 900 a 1000 pessoas. Além da atuação direta do presidente fundador da Escola Abada Capoeira, Mestre Camisa, os Jogos do Interior têm coordenação e organização do Mestrando Pretinho, que é orientador e coordenador da escola Abadá Capoeira Barra Mansa.

“Os Jogos do Interior, consistem numa competição do interior do estado do Rio De Janeiro, onde participantes de 40 cidades poderão mostrar suas performances e seus treinamentos, promovendo uma troca de informações intermunicipais, para mostrar a capacidade que estão os capoeiristas”, esclareceu Pretinho.

Mestrando Pretinho reforçou ainda que a importância dos jogos é manifestar a capacidade de cada cidade e mostrar o profissionalismo que é inserido ali, como os de Barra Mansa que já aparecem no cenário mundial da capoeira devido a seriedade do trabalho. Além disso, ele destacou a movimentação e o investimento das pessoas que irão conhecer barra mansa, trazem para o comércio da cidade.

PROGRAMAÇÃO:

28/09 | 18h – Curso para todas as graduações

29/09 | 18h – Curso com MESTRE CAMISA – Graduados e alunos.

30/09 | 09h – Abertura dos jogos

01/10 | 09h – Festival infantil, premiação e homenagem ao saudoso Mestre Boa Viagem

Haverá também um carnaval fora de época que promete agitar Barra Mansa

Foto: Felipe Vieira