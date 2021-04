ABC-RN supera o Botafogo nos pênaltis e permanece na Copa do Brasil

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 00:52 horas

Natal, RN – No duelo emocionante de alvinegros no estádio Frasqueirão, em Natal, deu ABC-RN. Na noite desta quarta-feira (14), o Elefante da Frasqueira empatou em 1 a 1 com o Botafogo no tempo regulamentar, mas garantiu a classificação nos pênaltis. Da marca da cal, o time potiguar bateu o Fogão por 4 a 1 e avançou à terceira fase da Copa Intelbras do Brasil 2021.

O jogo

No Frasqueirão, as equipes começaram o jogo com intensidade e boas chances para os dois lados. Aos dez minutos, o ABC abriu o placar com um golaço de Maycon Douglas. O atacante chutou de fora da área e acertou o canto direito do goleiro Douglas Borges. O Fogão tentou reagir com Matheus Nascimento. Aos 17, o atacante aproveitou cobrança de falta e cabeceou forte para fora. No fim do primeiro tempo, aos 40, o time carioca pressionou com Matheus Frizzo, que da entrada da área chutou por cima do gol.

O segundo tempo começou com o Botafogo investindo nas bolas aéreas em busca do empate. Com a vantagem no placar, o ABC respondeu oferecendo perigo ao time de General Severiano aos 13, com Vinícius Leandro. Após cobrança de escanteio, o zagueiro cabeceou e a bola passou perto do gol carioca. Jogando em velocidade, Maycon Douglas quase marcou seu segundo gol, aos 20. O atacante invadiu a área pela direita e chutou cruzado.

O Glorioso perdeu uma grande oportunidade aos 25, com Marcinho. O atacante chutou forte e o goleiro Welligton defendeu. No rebote, Warley chutou em cima do goleiro do Alvinegro Potiguar. No fim do jogo, o Fogão voltou a tentar marcar na bola aérea. Em outro escanteio, aos 47, Kanu subiu na segunda trave e cabeceou por cima do gol. Três minutos depois, Ricardinho arriscou de longe e assustou o time potiguar. Recuado, o Elefante da Frasqueira não suportou a pressão do Alvinegro Carioca e sofreu o empate no último minuto da partida. Aos 57, Gilvan subiu sozinho em cobrança de escanteio, balançou as redes e levou o jogo aos pênaltis.

Nas penalidades, o ABC voltou a se impor e conquistou a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Marcílio, Allef, Marcos Antônio e Janderson converteram as cobranças e o Alvinegro Potiguar venceu o Alvinegro Carioca por 4 a 1.