Abertura dos Jogos Interescolares de Resende aconteceu no sábado

Matéria publicada em 6 de novembro de 2022, 14:58 horas

Resende- De acordo com a prefeitura de Resende, os Jogos Interescolares da rede municipal de ensino foram abertos neste sábado, dia 5, no Horto Municipal do Paraíso. Segundo a secretaria de educação, a abertura contou com a participação de 294 alunos em jogos de queimada, além de uma apresentação de música do Criarte.

Os jogos de futsal e queimada acontecem entre 5 e 26 de novembro, no Horto. Participam da competição 15 escolas com alunos de 8 a 16 anos. Já nos dias 8, 10, 17 e 26 serão realizados os jogos de futsal.

Vale lembrar que todos os estudantes ganharão medalha de honra ao mérito, já os três primeiros classificados levarão um troféu para a escola.