Acordo para transmissão da Copa do Brasil até 2026 é firmado entre a CBF e Globo

Matéria publicada em 27 de agosto de 2022, 11:33 horas

Renovação da parceria prevê a exibição da competição em todas as mídias

Rio- A Confederação Brasileira de Futebol e a Globo fecharam um acordo para os direitos exclusivos de transmissão da Copa do Brasil para as próximas quatro temporadas. Até 2026, os jogos serão transmitidos nas diversas plataformas da Globo, conferindo ampla e qualificada cobertura ao evento, que é um dos principais do país.

A parceria eleva ainda mais a receita gerada pela competição, o que beneficia diretamente os clubes e o futebol brasileiro como um todo, já que a Copa do Brasil envolve a maior quantidade de clubes do país – 92 times das séries A a D – e tem distribuição de premiação desde a primeira fase baseada na meritocracia esportiva, conforme os times avançam na competição.

“Com muito orgulho recebemos da CBF a confirmação da continuidade desta parceria que permite levar, com a habitual qualidade, os jogos da Copa do Brasil aos torcedores brasileiros. Ampliamos essa parceria através de modelo e investimentos que elevam as perspectivas de retorno para todo o ecossistema, em especial à CBF e aos clubes participantes da Copa do Brasil”, afirma Fernando Manuel Pinto, diretor de Direitos Esportivos da Globo.

“Estamos felizes em anunciar a renovação da longa parceria de sucesso da Copa do Brasil com a Globo. A experiência de uma das empresas de mídia mais inovadoras do mundo coloca a competição mais democrática do Brasil em contato com milhões de torcedores em diversas plataformas. O acordo nos garante também expandir os negócios nos próximos anos e aumentar as receitas dos clubes de todas as 27 federações que disputam a Copa do Brasil”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Fonte: CBF*.