Alef Manga diz que Voltaço brigará pela vitória diante do Londrina-PR

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 15:18 horas

Atacante marcou cinco gols nos últimos três jogos do Esquadrão de Aço

Volta Redonda – O Volta Redonda enfrentará o Londrina-PR neste sábado (05), às 19h, no estádio Luso Brasileiro, pela última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Para sair de campo com a vitória, o Esquadrão de Aço contará com a boa fase do atacante Alef Manga, que marcou cinco vezes nos últimos três jogos do Voltaço, sendo que três gols foram na goleada por 8 a 1 contra o Brusque-SC na rodada passada.

– O Neto vem fazendo um grande trabalho, conseguiu encaixar um bom esquema tático, com uma rápida transição da defesa para o ataque e, com isso, estão surgindo boas oportunidades e estou tendo a felicidade de conseguir converter em gols importantes. Infelizmente chegamos na última rodada sem chances de classificar, mas também já conseguimos afastar o perigo do rebaixamento. Será um confronto muito difícil diante do Londrina, mas chegaremos confiantes, focados e vamos brigar pela vitória os 90 minutos – destacou o atacante tricolor – detalhou Alef.

O Voltaço está na sexta colocação do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. A colocação não permite mais que o Esquadrão de Aço alcance o G4 da competição, mas também garante sua permanência na Série C. Das 17 partidas disputadas, foram cinco vitórias, sete empates e cinco derrotas. Voltaço fez 29 gols e sofreu 21 na competição.