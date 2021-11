Alisson comemora 50 jogos com a camisa da Seleção Brasileira

Matéria publicada em 12 de novembro de 2021, 19:03 horas

Goleiro celebrou a classificação antecipada para a Copa do Mundo 2022 e destacou sentimento especial pela marca pessoal

São Paulo- A noite foi de comemorações para Alisson. No dia em que o Brasil confirmou a vaga na Copa do Mundo FIFA Catar 2022, o goleiro da Seleção Brasileira atingiu a marca pessoal de 50 jogos com a camisa Amarelinha. Soma-se aos feitos, o fato de, mais uma vez, não ter tido a meta vazada defendendo as cores verde-amarela. Desta vez, na vitória por 1 a 0 diante da Colômbia, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Após a partida, Alisson não escondeu o sentimento de alegria por chegar aos 50 jogos com a Seleção. O goleiro também comemorou a conclusão do primeiro objetivo da equipe brasileira na caminhada pelo hexacampeonato em 2022.

“A gente sempre fala que cada partida pela Seleção já é algo especial, e hoje mais ainda, que é comemorando a classificação para a Copa do Mundo. Esse era o nosso primeiro objetivo e com certeza é muito especial pra mim. Agradeço aos meus companheiros, a comissão técnica e a minha família por me apoiar em todos os momentos”, destacou o goleiro que em 50 jogos com a Seleção teve sua meta vazada em dezenove oportunidades.

Após o objetivo da classificação concluído, Alisson comentou sobre o que muda na atmosfera da equipe após a vaga garantida no Catar. Para o goleiro, o feito dá ao técnico Tite a oportunidade de seguir os testes afim de encontrar o grupo ideal para defender o Brasil na Copa do Mundo em 2022.

“Muda que a gente já garantiu a classificação, mas não muda a nossa mentalidade e a forma como a gente encara cada jogo, que sempre foi de Copa do Mundo. As eliminatórias são uma etapa de Copa do Mundo e, logicamente, quando se pode garantir a classificação com antecedência é muito melhor. Isso dá a oportunidade também para que o Professor Tite foque em preparar a equipe de uma maneira mais tranquila, de usar os jogadores e dar oportunidades para todos. Mas a maneira que a gente encara as partidas não muda, seguimos com muita concentração, o próximo jogo é sempre o mais importante”, frisou.