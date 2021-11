Alunos da Secretaria de Esporte devem renovar matrícula

Matéria publicada em 25 de novembro de 2021, 10:52 horas

Período de renovação começa na segunda-feira (29) e vai até o dia 17 de dezembro

Angra dos Reis – A renovação de matrícula dos alunos da Secretaria Executiva de Esportes e Lazer, que participam do Projeto Esporte é Vida e dos diversos polos espalhados pela cidade, começa na próxima segunda-feira (29) e termina no dia 17 de dezembro. O atestado médico deverá ser apresentado no primeiro dia de aula, em 2022.

– É importante mantermos o cadastro dos alunos atualizado, a fim de medirmos o alcance das nossas atividades esportivas e, assim, definirmos melhores políticas públicas para a nossa população com estas informações – disse o secretário-executivo de Esporte e Lazer, Vitor Simões.

O procedimento é obrigatório e deverá ser feito exclusivamente pelo site da Prefeitura de Angra (www.angra.rj.gov.br). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3365-3224.