Alunos vão representar Itatiaia em Campeonato Estadual de Xadrez em VR

Matéria publicada em 10 de novembro de 2022, 19:10 horas

Sul Fluminense- Quatorze alunos do Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Gregori estão se preparando para representar Itatiaia no Campeonato Estadual de Xadrez, que acontecerá neste sábado (12), em Volta Redonda. Os treinos e aulas de xadrez estão sendo realizados por meio do Projeto Itachess, da Secretaria de Educação, que teve início há cerca de um mês.

As aulas acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 18h às 20h, no Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Grégori, no bairro Campo Alegre e são abertas a todos os alunos da rede municipal de ensino. Para se inscrever, basta o aluno ir nos dias de aula, acompanhado de um responsável para preencher a ficha de inscrição. Além disso, a Secretaria de Educação estuda a possibilidade de abrir novos polos do projeto.

– A prática dessa modalidade potencializa muito o raciocínio logico, desenvolve a capacidade de concentração, observação, reflexão e de análise de problemas, além de ser fundamental para a construção do conceito da matemática. – relatou o instrutor de xadrez do projeto, Makyl Angelo.

A Federação Brasileira de Xadrez, baseada em pesquisas desenvolvidas desde o início do século 20 em várias partes do mundo, afirma que o aprendizado de xadrez é uma atividade lúdica com base matemática, que é a linguagem do pensamento organizado. Além disso, o jogo estimula o desenvolvimento de habilidades como atenção, memória, inteligência e imaginação.