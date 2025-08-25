Ancelotti convoca Seleção Brasileira para duelos contra Chile e Bolívia

País – O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou, na tarde desta segunda-feira (25), os 25 jogadores que vão enfrentar o Chile e a Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na lista do italiano, nomes inéditos e a volta de Lucas Paquetá foram destaque.
A partida contra o Chile acontece na próxima quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã. Já o duelo contra a Bolívia, em El Alto, será realizado no dia 9 de setembro, às 20h30. O Brasil já está matematicamente classificado para a Copa, mas cumpre ainda a agenda oficial.
Confira a lista dos convocados
Goleiros
Alisson (Liverpool)
Bento (Al Nassr)
Hugo Souza (Corinthians)
Defensores
Alexsandro (Lille)
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Douglas Santos (Zenit)
Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Marquinhos (PSG)
Vanderson (Monaco)
Wesley (Roma)
Meias
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes
Estevão (Chelsea)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Raphinha (Barcelona)
Richarlison (Tottenham)