Angra Audax apresenta novo uniforme com que disputará o Cariocão

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2022, 16:53 horas

O time já está treinando no Estádio Municipal para a série A

Angra dos Reis- O Angra Audax, time que recebe o apoio da Prefeitura de Angra e dos Governos Estadual e Federal para a disputa da série A do Campeonato Carioca 2022, apresentou a camisa com que entrará em campo nos jogos.

O evento aconteceu na tarde de quarta-feira (5), no auditório do Centro de Estudos Ambientais, na Praia da Chácara, com a presença de vereadores, da diretoria do clube, do secretário de Estado de Esporte, Gutemberg Fonseca e de representantes da prefeitura.

– Este projeto vai oportunizar que crianças e jovens da nossa cidade tenham seu talento descoberto. Muitas famílias não têm condições de levar os filhos para participar de uma peneira no Rio ou em outra cidade. Por isso, vamos trabalhar forte para criar núcleos esportivos e implementar a categoria de base em Angra. Vamos formar novos atletas e cidadãos. Junto com o Governo Federal e o Estado, estamos pensando em políticas públicas permanentes – frisou o secretário de Governo da prefeitura, Cláudio de Lima Sírio, ao lado do secretário municipal de Esporte, Vitor Simões.

Depois de contar a história de parceria entre as três esferas em prol do Angra Audax, o secretário de Estado de Esporte, Gutemberg Fonseca, ressaltou que é gratificante acompanhar a apresentação da camisa do time para o Cariocão 2022.

– Tenho certeza que, em breve, vamos estar em um outro momento comemorando vitórias que o Angra Audax trará para esta cidade. Vale lembrar que este projeto não traz custos para a prefeitura e vai oferecer mais economia, mais turismo e mais oportunidades para os jovens participarem de peneiras na região. Agora, o presidente Bolsonaro tem dois times: o primeiro é o Palmeiras e o segundo é o Angra Audax, time que vai representar a Cancun Brasileira, a Angra dos Reis, cidade pela qual seus olhos brilham – destacou o secretário de Estado.

O diretor do Angra Audax, Márcio Carmo, explicou que o time já treina no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, no Balneário e, segundo ele, todos estão muito felizes.

– Temos todo o respaldo da Prefeitura de Angra e o nosso objetivo é trazer muitas alegrias para esta cidade por meio do futebol. Teremos uma parceria de grande sucesso – frisou.

Acompanharam também a apresentação da camisa o vice-prefeito, Christiano Alvernaz, e os vereadores Jorge Eduardo Mascote, Charles Neves, Dudu do Turismo e Rubinho Metalúrgico.