Angra Basquete Adulto e Máster voltam a jogar no domingo pela LSB

Angra dos Reis – As equipes Adulto e Máster do Angra Basquete Clube voltam às quadras nos campeonatos da Liga Super Basketball (LSB), no próximo domingo (17). Os dois jogos serão na Arena Sodiê, em Mesquita. O time Máster +40 vai jogar pelo estadual da categoria às 12h, diante do Combinado Copacabana, e vale a primeira colocação no grupo A, enquanto a equipe Adulta, em partida válida pela Série Ouro, fará o jogo de fundo da rodada dupla, e vai enfrentar o 3 Rios, às 14h30. Os dois times disputam as vagas para os playoffs, para as quartas de final.

E ambos os times estão invictos nas duas competições. O Máster+40 tem cinco jogos e cinco vitórias, e a equipe Adulta do Angra Basquete venceu os seus sete jogos no campeonato estadual. O cestinha do Máster é Douglas Motta, com 108 pontos e é o jogador com mais tempo em quadra, com 178min45seg. O cestinha do time Adulto é Léo Coelho, com 87 pontos, porém, o jogador com mais tempo em quadra é Matheus Lage, com 167min45seg.