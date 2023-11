Angra Basquete Adulto vence 1º duelo das semifinais estadual da LSB

Angra dos Reis – O time Adulto do Angra Basquete Clube venceu na segunda-feira (20), o 1º duelo das semifinais do campeonato estadual da LSB (Liga Super Basketball). A vitória foi diante do Iguaba, pelo placar de 63 a 50, com o 1º tempo 32 a 28 para Angra, que venceu três dos quatro quartos, 17 a 12, 14 a 16, 19 a 11 e 13 a 11. A partida foi na Arena Sodiê, em Mesquita.

Matheus Jordan foi o cestinha da equipe, com 16 pontos; o reboteiro no jogo foi Pedro La Marca, com 9 rebotes, e o líder em assistência do time foi Thiago Lucas, com 4 assistências.

Com a vitória, o Angra Basquete Adulto fez 1 a 0 na melhor de três partidas. Se vencer o segundo jogo, fecha a série, e garante vaga na grande final. A segunda partida está marcada para o próximo domingo (26), às 12h, mais uma vez na Arena Sodiê, em Mesquita.