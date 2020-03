Angra Basquete Clube está de volta às competições Equipe ficou quatro anos fora de disputas oficiais

Matéria publicada em 8 de março de 2020, 10:24 horas

Angra dos Reis- O Angra Basquete Clube está retornando às quadras e voltando a participar de campeonatos no estado. Depois de quatro anos sem estar em disputas oficiais, o elenco começa a ser montado para a disputa do Campeonato Estadual Amador Liga A, promovido pela LSB (Liga Super Basketball), que tem previsão para começar no final do março ou começo de abril. A Angra Basquete Clube viveu momentos espetaculares nos anos 2015 e 2016, quando a equipe fez ótimas campanhas conquistando respectivamente o 3º lugar e o vice-campeonato no Cariocão de basquete.

O Angra estará retornando às atividades e vai disputar o Estadual da LSB, dentro de um processo de transição, de união com o Angra Basketball, que fez uma bela campanha na temporada de 2019, no ano passado, na competição amadora da Liga Super Basketball e conquistou o direito de uma equipe da cidade disputar a Liga A em 2020.

E com isso, o Angra Basquete Clube vai ser o representante da cidade no campeonato estadual, e para isso, vai montar toda uma estrutura para ter uma equipe competitiva e que venha fazer um papel bonito nesta temporada deste ano. E quem vai estar à frente no comando técnico é André Baratão.

A equipe vai mais uma vez valorizar a “prata da casa”, tendo no seu plantel jogadores também da cidade como João Paulo, Igor Talyuli, Pablo, Pedro Henrique, Thiago Portugal e Adolfinho. Gil, de Paraty, também fará parte do elenco.

Os demais que vão integrar ao grupo virão de fora da cidade, como reforços para que o time seja bastante competitivo e lute pelo título do Estadual Amador Liga A.

Essas são as 16 equipes que vão participar do Estadual Amador de Basquete Liga A: Angra Basquete Clube, Comary, Flamengo, Hoops, Império São Cristovão, Jacarepaguá, Laranja Mecânica, Liga da Justiça, Municipal Basquete, Oasis/FGS/Trovões, São Gonçalo, Sport Club Mackenzie, Team Space, Três Rios, Vila da Penha e VR Ballers.