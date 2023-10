Angra Basquete Máster +40 vence no primeiro confronto das quartas da final da LSB

Angra dos Reis – O time Máster +40 do Angra Basquete Clube começou a disputar as quartas de final do campeonato da LSB (Liga Super Basketball) neste domingo (22), quando entrou em quadra na Arena Sodiê, em Mesquita, e enfrentou o ACB/Cognitive. O Angra Basquete Máster +40 levou a vitória pelo placar de 71 a 58 (diferença de 13 pontos). O primeiro tempo terminou com vitória do Angra por 37 a 14. O time angrense venceu os dois primeiros quartos, por 19 a 6 e 18 a 8, e caiu de produção nos dois últimos quartos permitindo uma reação do ACB, com um empate no terceiro quarto em 18 a 18 e perdeu o 4º quarto por 26 a 16.

O cestinha do Angra Máster + 40 na partida foi Carlinhos, que marcou 19 pontos. O reboteiro do time foi Beto com 11 rebotes, e o líder em assistências foi Douglas Motta, com quatro assistências.

Os confrontos nas quartas de final são de melhor de três jogos, e se Angra Basquete Máster +40 vencer a próxima partida, fechará a série e vai garantir sua vaga nas semifinais da LSB. O segundo jogo do Angra Máster+40 contra o ACB Cognitive será no próximo domingo (29), às 12h30, no ginásio do Sport Clube Mackenzie, no Méier, no Rio de Janeiro, na preliminar da primeira partida do Angra Adulto nas quartas de final do estadual da LSB. O Angra Adulto vai enfrentar o Mackenzie, às 14h30.

Na série ouro, segunda fase do estadual da LSB, o Angra adulto ficou na segunda colocação, chegando aos 13 pontos ganhos, com sete jogos, seis vitórias e uma derrota, e enfrenta o 7º colocado na pontuação geral da série ouro, o Mackenzie, que fez 9 pontos, com 7 jogos, duas vitórias e cinco derrotas.