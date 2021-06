Angra Basquete vence na estreia do Estadual Amador Liga A

Matéria publicada em 20 de junho de 2021, 14:30 horas

Angra dos Reis – O time adulto do Angra Basquete Clube estreou com vitória na manhã deste domingo (20), no Estadual Amador de Basquete Liga A, competição promovida pela LSB (Liga Super Basketball). O jogo foi contra 3 Rios, na Arena LSB Mesquita, e o Tubarão das quadras venceu por 83 a 55 (diferença de 28 pontos), 1º tempo 42 a 36, com parciais nos quatro quartos de 25 a 15, 17 a 21, 18 a 10 e 23 a 9.

Angra deu uma vacilada com queda de rendimento no 2º quarto e comecinho do 3º quarto. Mas voltou a apresentar o basquetebol coletivo do 1º quarto e deslanchou no placar, principalmente no 4º quarto. O armador Diego Gomes foi o cestinha do Angra com 24 pontos no jogo. Ainda pontuaram, Gabriel (Gabys), 17 pontos, Alan Vitor, 12 pontos, Carlinhos e Elias, cada um com nove pontos, Matheus Jordan, cinco pontos, Rafinha, três pontos, e Matheus Lage e Lucas Bryan, cada um com dois pontos na partida.

Nos rebotes, Matheus Lage e Diego Gomes conseguiram cada um sete rebotes no jogo. Depois veio Matheus Jordan, com seis rebotes, e empatados com cinco rebotes os jogadores Rafinha, Carlinhos, Elias, e Alan Vitor. Gabriel conseguiu quatro rebotes e João Paulo dois. Nas assistências, Gabriel deu oito no jogo, Matheus Jordan deu seis, Diego Gomes e Rafinha cada um deu quatro assistências, Carlinhos deu três, Matheus Lage duas e João Paulo uma assistência.

O armador Diego Gomes teve quase 50% de aproveitamento nas bolas da linha de três pontos. De nove arremessos, ele acertou quatro. Depois veio Gabriel, que de sete, acertou três bolas da linha de três pontos, Rafinha acertou uma bola em três tentativas e Matheus Jordam acertou uma bola em cinco arremessos. O Angra Basquete volta a entrar na quadra pelo Estadual Amador Liga A somente no mês que vem, no dia 25 de julho, contra o Bad Angels.