Angra Basquete vence primeiro duelo pelas quartas do Estadual da LSB

Angra dos Reis – O time Adulto do Angra Basquete Clube ganhou a primeira partida contra o Mackenzie nas quartas de final do campeonato estadual da LSB (Liga Super Basketball). O primeiro confronto aconteceu no domingo (29), na quadra do adversário, no Méier, no Rio de Janeiro. O placar foi de 91 a 63 (diferença de 28 pontos), o primeiro tempo terminou 46 a 33 para o time angrense. Angra venceu os quatro quartos da partida (29 a 21, 17 a 12, 24 a 13 e 21 a 17).

O cestinha de Angra foi Igor Gabriel, com 18 pontos. Os reboteiros do time foram Jean Thomps e Carlinhos, cada um com sete rebotes. E o líder em assistência foi Irwing Jonhson. Como as quartas de final são em melhor de três partidas, se o Angra Basquete vencer o segundo jogo, no dia 12 de novembro, vai fechar a série e garantir vaga nas semifinais do estadual da LSB.