Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 18:50 horas

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis está em busca de parcerias para a modernização do Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, no Balneário. A ideia é possibilitar que o estádio atenda aos requisitos necessários para abrigar shows de grande porte, jogos importantes e grandes eventos em geral.

Para isso, a parceria com a iniciativa privada é fundamental. O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) está aberto. O chamamento público foi publicado na última semana, no Boletim Oficial 1.334 (na página 19), no site da prefeitura (angra.rj.gov.br). Interessados em apresentar projetos para o estádio devem ficar atentos ao prazo e conferir o procedimento na publicação oficial.

– Esperamos por algo moderno e inovador, que busque o melhor aproveitamento possível de todo aquele espaço, que melhore a estrutura. A ideia é que com isso consigamos, por exemplo, credenciar o estádio para jogos do Campeonato Carioca e da série B do Brasileiro, além de outras modalidades esportivas – explica o secretario-executivo de Planejamento e Gestão Estratégica do município, André Pimenta.

A proposta, portanto, é tornar o estádio mais profissional. O Jair Toscano de Brito já atende a muitos moradores de Angra, aberto para atividades físicas cotidianas e por meio dos projetos da Secretaria Executiva de Esporte e Lazer da prefeitura, mas com a modernização ele passará a atender também atletas de alto rendimento.

Um estádio modernizado e apto a receber grandes eventos é importante para o município, por várias razões. Dentre elas, o fato de Angra ser um destino turístico. Outra razão é o aumento da arrecadação que grandes eventos podem gerar, além do ganho econômico para o setor privado, com o aquecimento do comércio local e geração de empregos formais e informais.

A partir da manifestação de interesse do setor privado para a elaboração de um projeto, a prefeitura escolherá o mais adequado e, mais à frente, dará início ao procedimento de concessão ou parceria público-privada (PPP).

Angra goleia em jogo-treino contra o Atlético Carioca

Na tarde desta quarta-feira, dia 19, o Angra Esporte Clube cumpriu mais um jogo-treino de sua agenda de preparação para o Carioca da série A2, no Estádio Municipal, no Balneário, contra o Atlético Carioca, equipe de São Gonçalo, da série C. A partida terminou com o placar de 6 a 1, com gols de Breno (2), Walace, Matheus Pires, um gol contra do adversário, e um do angrense Vinicius. O primeiro tempo terminou 4 a 0 e em dois gols, a assistência foi do atacante pelo lado do campo, o Jeanderson, que não fez o seu, mas serviu seus companheiros.

O time começou o jogo-treino contra o Atlético Carioca com Júnior no gol, Jardel, Luis Fernando, Galvão, Alisson, Levi, Walace, Leandrinho, Breno, Jeanderson e Matheus Pires. Depois o técnico Ricardo Barreto fez alterações para testar mais jogadores na equipe. Segundo o treinador, o plantel será fechado até nesta sexta-feira, 21, com a definição do grupo de 25 jogadores que irá disputar o Carioca A2.

Esse foi o terceiro jogo-treino do Angra neste período de pré-temporada. Ainda restam pelo menos mais duas semanas para preparar a equipe para a estreia no estadual no dia 5 de junho, contra o América, fora de casa.

– O grupo começa se soltar mais nos jogos, resultado da forte preparação que temos dado ao time, tanto na parte técnica como na física que é feita pelo Cláudio Café. Estamos encorpando e tendo mais conjunto, e isso já começa a aparecer nos jogos amistosos que temos feito – disse Ricardo Barreto.

O jogo-treino contra o Sub-23 do Fluminense foi desmarcado pelo clube carioca e não mais acontecerá nesta sexta-feira, no Rio. A comissão técnica imediatamente já marcou na agenda um outro amistoso, programado para sábado, 22, às 10 da manhã, no Estádio Municipal, contra o time da Império Serrano, a escola de samba, que montou uma equipe e vai disputar a série C este ano.

Jones não virá mais

O atacante angrense Jones, 37 anos, não virá mais jogar no Angra Esporte Clube. Estava tudo acertado com a direção do Tubarão, mas Jones está com pendências pessoais, pois sua esposa ainda se recupera do parto do filho Bernardo, e o jogador resolveu estar mais perto da família neste momento e pediu um tempo maior para se apresentar, mas a comissão técnica achou difícil essa espera, devido o curto período que tem pela frente para fechar o elenco de jogadores.