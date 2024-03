Angra: Circuito de Skate é adiado para o dia 6 de abril

Angra dos Reis – A Secretaria de Esporte e Lazer e da Secretaria Executiva da Juventude informou que o Circuito Angrense de Skate Street que aconteceria neste sábado (30), foi adiado para o próximo sábado, dia 6 de abril. Segundo a prefeitura, a alteração da data foi feita devido à previsão de chuva, já que as pistas de Skate molhadas podem prejudicar os participantes. O evento ocorrerá na pista Olhadinha Skate Park, localizada na Praia da Chácara, a partir das 9h.

A competição é aberta para todos os interessados, sejam espectadores ou competidores. Para os atletas que desejam se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (24) 99257-9256. A inscrição ser confirmada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

As competições serão divididas em diferentes categorias, visando atender a todos os níveis de habilidade e idade, desde infantil até a categoria master, garantindo que todos tenham a chance de participar e mostrar seu talento em um dos esportes que mais cresce no Brasil.

A estrutura do evento conta com praça de alimentação com food trucks, gincanas e distribuição de brindes ao longo do dia.

O Circuito Angrense de Skate Street contará com a presença de atletas profissionais e árbitros da CBSK- Confederação Brasileira de Skate, Maurício Nava e Lucas Cofrinho, que estarão presentes para prestigiar o evento e interagir com os participantes. A locução ficará por conta de Renan Sales, enquanto a cobertura fotográfica do evento será realizada por Iam Martins.