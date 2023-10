Angra: Competição de Skate vai agita pista Leandro Olhadinha no feriado prolongado

Angra dos Reis – A nova pista de skate Leandro Olhadinha vai receber o Angra Xtreme Street que busca reunir os skatistas da região no próximo fim de semana, feriado prolongado, dias 3, 4 e 5 de novembro. Evento é organizado pela FASERJ – Federação de Skate do Estado do Rio de Janeiro – com apoio da Prefeitura de Angra, através da Secretaria de Esporte e Lazer.

A programação prevê o começo sempre às 8h da manhã e será a primeira competição oficial na Pista de Skate Skate Park Leandro Siqueira, o Olhadinha, que foi inaugurada recentemente, na Praia da Chácara. Será uma competição de nível estadual nas categorias Infantil, Mirim, Iniciante, Amador, Paraskate e Máster.

“E não vai ser só skate. O evento vai englobar outras atrações como música, arte, cultura, gastronomia e palestras sobre responsabilidade ambiental. O Angra Xtreme Street vai trazer toda a atmosfera que envolve a cultura do skate”, disse o skatista Vítor Gonzaga.