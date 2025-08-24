Angra dos Reis promove torneios de handebol e futsal neste sábado

Angra dos Reis – Duas competições esportivas organizadas pela Prefeitura de Angra dos Reis aconteceram neste sábado (22). O 2º quadrangular de Handebol de Angra dos Reis foi realizado no Ginásio Getúlio Campos Telles, no Estádio Municipal, enquanto o campeonato dos polos de Futsal aconteceu na quadra do Condomínio Cidadão da UPA.

O quadrangular de handebol reuniu seis equipes, femininas e masculinas, sendo três de outras cidades. No feminino, o CG Handebol, de Campo Grande, conquistou o primeiro lugar, seguido pelo Handebol Angra. No masculino, o Granja Califórnia Handebol, de Paty do Alferes, foi campeão, com o segundo lugar ficando para o Santa Cruz e o Imperial Handebol Club. O Handebol Angra ficou em terceiro lugar.

Além do troféu e das medalhas para os times mais bem colocados, os artilheiros também receberam premiações. Entre as mulheres, Bianca Neves, do CG Handebol, marcou seis gols. Já no masculino, Renan de Oliveira, do Imperial Handebol Club, fez 15 gols. O melhor goleiro masculino foi Wanderley Júnior, do Granja Califórnia Futebol.

Eventos como este têm o objetivo de fomentar a modalidade na região Sul Fluminense. O torneio surgiu a partir da criação de um polo esportivo de handebol, apoiado pela Secretaria de Esportes e Lazer desde o final de 2022.

“É importante a prefeitura promover eventos como este que estimulam a prática esportiva e também a convivência social”, destacou o prefeito Cláudio Ferreti, que prestigiou os jogos.

O campeonato de futsal reuniu cerca de 150 alunos, com idades entre 7 e 13 anos, dos polos esportivos dos bairros Sapinhatuba 2, Itinga, Japuíba (Condomínio Cidadão da UPA) e Ribeira. Não houve time vencedor, e todas as crianças receberam medalha de participação.

O objetivo do torneio foi aproximar ainda mais as crianças do esporte, e novas edições serão realizadas em breve em outros bairros.

Duas importantes competições esportivas organizadas pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, aconteceram neste sábado (22). O 2º quadrangular de Handebol de Angra dos Reis foi realizado no Ginásio Getúlio Campos Telles, no Estádio Municipal, enquanto o campeonato dos polos de Futsal aconteceu na quadra do Condomínio Cidadão da UPA.

O quadrangular de handebol reuniu seis equipes, femininas e masculinas, sendo três de outras cidades. No feminino, o CG Handebol, de Campo Grande, conquistou o primeiro lugar, seguido pelo Handebol Angra. No masculino, o Granja Califórnia Handebol, de Paty do Alferes, foi campeão, com o segundo lugar ficando para o Santa Cruz e o Imperial Handebol Club. O Handebol Angra ficou em terceiro lugar.

Além do troféu e das medalhas para os times mais bem colocados, os artilheiros também receberam premiações. Entre as mulheres, Bianca Neves, do CG Handebol, marcou seis gols. Já no masculino, Renan de Oliveira, do Imperial Handebol Club, fez 15 gols. O melhor goleiro masculino foi Wanderley Júnior, do Granja Califórnia Futebol.

Eventos como este têm o objetivo de fomentar a modalidade na região Sul Fluminense. O torneio surgiu a partir da criação de um polo esportivo de handebol, apoiado pela Secretaria de Esportes e Lazer desde o final de 2022.

“É importante a prefeitura promover eventos como este que estimulam a prática esportiva e também a convivência social”, destacou o prefeito Cláudio Ferreti, que prestigiou os jogos.

O campeonato de futsal reuniu cerca de 150 alunos, com idades entre 7 e 13 anos, dos polos esportivos dos bairros Sapinhatuba 2, Itinga, Japuíba (Condomínio Cidadão da UPA) e Ribeira. Não houve time vencedor, e todas as crianças receberam medalha de participação.