Angra dos Reis realizará 1ª Copa Interna de Jiu-Jitsu Kids

Matéria publicada em 30 de novembro de 2021, 17:18 horas

Angra dos Reis – A 1ª Copa Interna de Jiu-Jitsu Kids, realizada pela Rio BBJ, movimentará o Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, no Balneário, no próximo sábado (4), a partir das 9h.

Com o apoio da Prefeitura de Angra, por meio das Secretarias Executivas da Juventude e de Esporte e Lazer, e da iniciativa privada, o evento contará com a participação de alunos dos projetos sociais do município voltados para as crianças e jovens.