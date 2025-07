Angra dos Reis recebe provas do XTERRA

Angra dos Reis – Angra dos Reis recebe uma etapa do XTERRA no dia 30 de agosto, com provas de corrida em trilha (21 km e 50 km) e mountain bike na Serra da Bocaina, um dos cenários mais desafiadores do país. O evento acontece na Vila Histórica de Mambucaba e é aberto a atletas amadores e da elite.

Ao longo de sua história, o evento passou por mais de 45 países, com aproximadamente 70 mil participantes e 300 mil espectadores. O objetivo do XTERRA é incentivar a prática do esporte, preservando a natureza e movimentando as economias locais.

De acordo com a X3m, que organiza e promove as etapas no Brasil, mais de 300 pessoas são contratadas a cada edição. O trabalho inclui treinamentos e capacitação de moradores.

Com patrocínio da Prefeitura de Angra dos Reis e da Fischer, o XTERRA está com as inscrições abertas no site.