Angra Futsal decide com Piraí o título da Copa Sul Fluminense neste sábado

O Angra Futsal disputa a grande final da Copa Sul Fluminense 2023 contra o Piraí, no próximo sábado (25), às 16h, no ginásio do Clube Municipal, em Barra Mansa, em quadra neutra. A Copa Sul Fluminense foi disputada por 10 cidades, 10 equipes, que foram distribuídas em duas chaves de cinco times.

Angra tem a melhor defesa da Copa Sul Fluminense, onde o time sofreu 10 gols em 8 jogos, Já o Piraí, em 6 jogos sofreu 9 gols, mas jogou menos. O goleiro Ringo contribuiu bastante para Angra ter a melhor defesa na competição.

Os artilheiros do Angra Futsal são: Lucas Timauê, 6 gols; Iguinho, 4 gols; Luan Valverde e Lucas Teodoro, cada um com 3 gols; Joctã e Alanzinho, 2 gols cada; e Dudu, Matheus Tainha e Rafael, cada um com 1 gol.

O Angra Futsal fez a seguinte campanha até se classificar para a decisão:

8J/5V/2E/1D/26GP/10GC/16SG

Já o Piraí fez a seguinte campanha:

6J/5V/1E/0D/22GP/9GC/13SG