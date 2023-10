Angra Futsal é confirmado nas semifinais da Copa Sul Fluminense

Angra dos Reis – O primeiro confronto das semifinais Copa Sul Fluminense de Futsal está marcado para o próximo sábado (4), às 14h30, no ginásio Getúlio Telles, entre o Angra Futsal e GRAM City, equipe da cidade de Paulo de Frontin. A confirmação da presença de Angra nas semifinais, veio após a promotora da competição ratificar a vitória por W0 da equipe angrense sobre o Volta Redonda, que não compareceu ao segundo jogo dos confrontos das quartas de final, no dia 14 de outubro, no ginásio Getúlio Telles.

O segundo jogo das semifinais será na casa do GRAM City, a princípio sem data divulgada no aplicativo da Copa Sul Fluminense, porém, a partida deverá acontecer no sábado, dia 11 de novembro, em Paulo de Frontin. Com a confirmação do primeiro jogo para o dia 4, os jogadores do Angra Futsal terão treinamentos intensificados nesta semana, visando o primeiro confronto das semifinais diante do GRAM City.

A equipe angrense, se passar pelo time de Paulo de Frontin, fará a final da Copa Sul Fluminense de Futsal contra Piraí, que venceu o Vassouras nos dois jogos do outro confronto da semifinal. Vitórias de 6 a 2 e 5 a 4. Piraí é o time que o Angra Futsal empatou em casa em 0 a 0 ainda na primeira fase da competição.