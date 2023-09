Angra Futsal goleia Barra Mansa por 5 a 1 na Copa Sul Fluminense

Angra dos Reis – O Angra Futsal conquistou mais uma vitória por goleada na Copa Sul Fluminense. O time venceu o Barra Mansa na tarde deste sábado (16), por 5 a 1, na quadra do Centro de Eventos Esportivos Tutucão, em Piraí. O pivô Lucas Timauê foi o artilheiro do time na partida marcando três gols. Os outros gols foram assinalados por Joctã e Luan.

“Essa vitória classificou nossa equipe para a próxima fase. Uma vitória no próximo jogo levará a equipe à semifinal. Em caso de empate ou derrota, a nosso time jogará contra o terceiro colocado do grupo A para avançar às semifinais”, disse o treinador Paulo Moté.

Com a vitória o Angra Futsal segue na vice-liderança do grupo B, agora com 7 pontos, com dois a menos que o Piraí, que venceu na partida preliminar o Areal por 1 a 0, gol no finalzinho do jogo, e tem 9 pontos e está em primeiro no grupo. Porém, na próxima rodada, o time angrense vai pegar o Piraí, em casa, no ginásio Getúlio Telles, e pode passar à frente do adversário na classificação geral, caso vença.

A partida entre Angra x Piraí será no domingo que vem, dia 24, às 11h15 da manhã. E certamente a equipe angrense vai contar com o apoio irrestrito de sua torcida no ginásio Getúlio Telles. Neste dia, na partida preliminar, também em partida pelo grupo B, jogam Barra Mansa x Gente Que Faz, de Vassouras, às 10h.