Angra inicia capacitação do ‘Container do Esporte’

Matéria publicada em 19 de outubro de 2021, 16:52 horas

Angra dos Reis- A capacitação de estagiários e profissionais de educação física para o projeto Container do Esporte começou nessa segunda-feira, 18, no Estádio Municipal. As instruções teórico-práticas foram sobre a modalidade mini vôlei, em duas turmas (manhã e tarde).

– Nosso maior interesse é o de que todos sejam capacitados e Angra dos Reis incentive mais ainda a prática de esportes – disse uma das coordenadoras do projeto, Leny Figueiredo.

O aperfeiçoamento acontece até a sexta-feira, 22, com as seguintes mini modalidades: handebol (terça), tênis (quarta), badminton (quinta) e atletismo (sexta-feira). Os estagiários e profissionais de educação física foram divididos em dois grupos (manhã e tarde) e recebem as informações das 8h às 12h e das 13h às 17h, com o objetivo de começarem a implementar o projeto Container do Esporte na segunda-feira, 25, para o público de 6 a 12 anos.

O secretário-executivo de Esporte e Lazer, Vitor Simões, destaca que estão sendo qualificados 60 profissionais da área de educação física, entre formados e estagiários, sendo 30 em cada turno.

– É importante que o poder público, por meio de parcerias, estimule a qualificação e o desenvolvimento dos profissionais de educação física, ampliando seus campos de atuação, fato que vai impactar diretamente no serviço prestado à população de Angra – disse o secretário.

O projeto Container do Esporte é realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), patrocinado pela Enel e apoiado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e Prefeitura de Angra.