Angra terá nova etapa do XTERRA com aventuras na Serra da Bocaina

Angra dos Reis – Angra dos Reis recebe mais uma etapa do XTERRA, no próximo dia 30 de agosto, um dos maiores festivais off-road do mundo chegará ao Parque Mambucaba, com muitas aventuras na Serra da Bocaina.

“Estamos com grande expectativa para a realização da etapa Bocaina, uma prova desafiadora, com percursos intensos, que exigem alta performance dos atletas. Após o sucesso do XTERRA Ilha Grande, seguimos motivados para entregar mais uma experiência única”, disse Maurício Leal, gerente de Projetos do XTERRA Brasil.

As inscrições para o desafio da Bocaina já estão abertas e podem ser realizadas pelo site. Os participantes que decidirem embarcar nessa aventura inédita viverão uma experiência intensa, em um dos cenários mais exigentes de toda a competição, que terá nove etapas em 2025.

Realizado em um único dia, o XTERRA Bocaina terá provas de corrida (Trail Run 21K e 50K) e mountain bike (MTB XCM). O evento atrai não só os atletas, mas também seus familiares e amigos, e movimenta os meios de hospedagem, bares e restaurantes da região.

“Já recebemos atletas e visitantes na Ilha Grande e, agora, ampliamos ainda mais nossa participação nesse importante circuito esportivo. Essa conquista reforça o potencial de Angra como destino para o turismo esportivo e sustentável. Além de movimentar a economia local, gerar empregos e atrair visibilidade nacional e internacional, o XTERRA contribui para mostrar ao mundo as belezas naturais e a infraestrutura que nossa cidade tem a oferecer”, afirmou o presidente da TurisAngra, João Willy.

A etapa XTERRA Bocaina tem o patrocínio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da TurisAngra, e integra o Calendário de Eventos do Município de 2025.

Programação

Sábado (30)

5h30 – Abertura do XTERRA Village

6h – Início da Entrega de Kits (Trail Run 21K, 50K e MTB XCM)

6h30 – Largada (Trail Run 21K e 50K)

10h – Largada (MTB)

12h – Premiação (MTB)

13h – Premiação (Trail Run 21K)

14h – Premiação (Trail Run 50K)

15h – Encerramento do XTERRA Village