Angra vai sediar a 3ª Etapa do Campeonato Estadual de Duathlon Noturno

Angra dos Reis – Angra dos Reis vai sediar no neste sábado (2), a 3ª Etapa do Campeonato Estadual de Duathlon Noturno. O evento será concentrado na Praia do Anil, com corrida x ciclismo x corrida, com as largadas acontecendo na seguinte ordem: Infantil (8 a 11 anos), às 19h, Infanto-Juvenil (12 a 15 anos), às 19h15, e Adulto, às 19h30. A competição será promovida pela Federação de Triathlon do Estado do Rio de Janeiro (FTERJ), com apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, através da Secretaria de Esporte e Lazer.

As largadas e transições vão acontecer na Praia do Anil com as seguintes distâncias: Infantil (150m de corrida x 400m de ciclismo x 150m de corrida), Infanto-Juvenil (400m de corrida x 2km de ciclismo x 400m de corrida) e Adulto (4km (duas voltas) x corrida x 16km (4 voltas) de ciclismo x 2km (uma volta) de corrida). O percurso no ciclismo será Praia do Anil – Centro – Praia da Chácara, e para a corrida será Praia do Anil – Praia da Chácara – Praia do Anil.

Os cinco primeiros a cruzar a linha de chegada, masculino e feminino receberam troféus, medalhas para os cinco primeiros de cada categoria no masculino e feminino, e medalhas de participação para todos que cruzarem a linha de chegada da prova. Para as categorias de base, medalhas do 1º ao 5º colocado no masculino e feminino.

Zé Binha vai participar

O triatleta angrense José Luís Affonso, o Zé Binha, vai disputar o Duathlon Noturno.

“Provas de Duathlon não são minha especialidade, mas vou participar. É uma competição na minha cidade e vou prestigiar. Na etapa do Rio Triathlon, ocorrida no Recreio dos Bandeirantes, no dia 20 de agosto, eu participei, mas de maneira inesperada, a organização resolveu modificar o formato da prova de Triathlon para Duathlon, alegando falta de condições para a etapa da natação. Eu fui o segundo colocado na minha categoria”, afirmou.

Em abril deste ano, Zé Binha ficou na segunda colocação na sua categoria (de 50 a 54 anos), na primeira etapa do Rio Triathlon, na cidade de Macaé, e em julho, ele participou do Mundial de Triathlon, em Hamburgo, na Alemanha. Em 2022, ele foi premiado pela Federação de Triathlon do Estado do Rio de Janeiro, como um dos melhores da modalidade na temporada 2022, como o primeiro colocado no Brasileiro e no Estadual. Zé Binha é triatleta há mais de 20 anos.