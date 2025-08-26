terça-feira, 26 agosto 2025
Anunciado pelo Botafogo, Gabriel Bahia deixa o Voltaço

Zagueiro atuará, por empréstimo, pelo alvinegro até o fim do Campeonato Carioca 2026

by alice couto

Foto: Reprodução Redes Sociais

Rio de Janeiro – O zagueiro Gabriel Bahia, de 26 anos, deixa oficialmente o Voltaço nesta terça-feira (26). O jogador foi emprestado ao Botafogo, onde deverá permanecer até o fim do Campeonato Carioca de 2026, com possibilidade de compra por parte do alvinegro.

Com 45 jogos pelo Volta Redonda, Bahia tem 5 gols marcados e não atuou pelo clube na última rodada no Campeonato Brasileiro série B, em razão de uma suspensão. A negociação com o Botafogo se arrastou pelas últimas semanas até o anúncio do jogador nas redes sociais.

