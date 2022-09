Aparecidense vence Voltaço com gol de pênalti

Matéria publicada em 17 de setembro de 2022, 17:26 horas

Aparecida de Goiás – O Volta Redonda foi derrotado por 1 a 0 pela Aparecidense-GO na tarde deste sábado, dia 17, no estádio Anníbal Batista Toledo, pela 5ª rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Alex Henrique marcou o gol do jogo.

Na última rodada da competição, o Esquadrão de Aço recebe o Botafogo-SP no domingo, dia 25, às 17h, no estádio Raulino de Oliveira.

Antes, o Voltaço enfrenta o Paduano, quarta-feira, dia 21, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Rio.

O jogo

Melhor na primeira etapa, o Volta Redonda iniciou o jogo pressionando e assustou o goleiro Pedro Henrique com Lelê, que parou em grande defesa do goleiro adversário, e Igor Bolt, em chute da entrada da área.

Na primeira chegada da Aparecidense-GO, aos 29 minutos, Alex Henrique até marcou o gol, mas o VAR anulou o lance marcando mão do atacante.

O Volta Redonda ainda teve mais uma chance de abrir o placar ainda no primeiro tempo com o zagueiro Iran, que finalizou da intermediária e a bola saiu rente ao travessão.

Na volta do intervalo, Dida apareceu para fazer grande defesa em chute de Joãozinho, evitando o gol da Aparecidense-GO aos 15 minutos. Os donos da casa abriram o placar aos 29 minutos, com Alex Henrique, de pênalti.

Atrás no placar, o Esquadrão de Aço se mandou em busca do empate e chegou com Lelê e Marcelo Gama, porém, não conseguiu igualar o marcador. Aos 45 minutos, o lateral-direito Iury recebeu cartão vermelho e deixou o Voltaço com um a menos em campo. Fim de jogo no Anníbal Batista Toledo: Aparecidense-GO 1×0 Volta Redonda.

Campeonato Brasileiro Série C – 5° rodada da segunda fase

Aparecidense-GO 1×0 Volta Redonda

(17/09/22 – estádio Anníbal Batista Toledo- 15h)

Volta Redonda: Dida; Iury, Iran (Marcelo Gama), Thomas Kayck e Luiz Paulo (Ailton); Bruno Barra, Henrique Silva (Bruno Gallo) e Caio Vitor; Igor Bolt (Natan), Matheus Alessandro (Luciano Naninho) e Lelê. Técnico: Rogério Corrêa.

Gols: Alex Henrique (APA)

Cartão amarelo: Caio Vitor e Iury

Cartão vermelho: Iury