Apesar de pressionar no início, Voltaço é derrotado pelo Madureira

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2022, 21:23 horas

Volta Redonda- Na noite deste sábado, dia 12, o Volta Redonda foi derrotado por 1 a 0 pelo Madureira, em jogo disputado no Raulino de Oliveira, pela 6º rodada do Campeonato Carioca 2022. O único gol da partida foi marcado por Ygor Catatau.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Audax Rio, quarta-feira, dia 16, às 19h, novamente no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

Os primeiros 45 minutos de jogo foram de amplo domínio do Volta Redonda. Pressão que começou logo no primeiro minuto de partida, com Caio Vitor acertando o travessão.

O Esquadrão de Aço seguiu pressionando e criou mais três chances de gol, com Lelê, Alemão e Caio Vitor.

Já o Madureira conseguiu assustou apenas nas bolas alçadas na área para Ygor Catatau, que cabeceou com perigo em duas oportunidades.

Na volta do intervalo, o Volta Redonda seguiu pressionando e chegou com perigo em finalizações de Caio Vitor, Hugo Cabral e Ailton.

Entretanto, foram os visitantes que abriram o placar, com Ygor Catatau, aos 19 minutos.

Após o gol, o Esquadrão de Aço se mandou para o ataque em busca do empate e João Tanque, que entrou na segunda etapa, obrigou Dida a fazer grande defesa. Nos minutos finais, Júlio Amorim arriscou da entrada da área e a bola saiu rente ao travessão. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 0x1 Madureira.