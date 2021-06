Após duas vitórias Voltaço ocupa a vice-liderança

Matéria publicada em 16 de junho de 2021, 11:05 horas

Lateral Julio Amorim afirma que time mudou mentalidade na Série C

Volta Redonda- Com duas vitórias seguidas, o Volta Redonda deu um salto na classificação e ocupa a vice-liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro – Série C, com seis pontos. Após estrear sofrendo revés para o Altos-PI, o Tricolor de Aço goleou o Manaus, em casa, e derrotou o Botafogo-PB, no último final de semana, em João Pessoa. O lateral-direito Julio Amorim fez uma análise da equipe após a saída de atletas pós-Estadual, a chegada de novos e a evolução na competição.

– O nosso time sentiu um pouco a saída de alguns jogadores do Carioca, mas sabíamos que deveríamos nos recuperar na competição. Chegaram alguns reforços de muita qualidade, eles se adaptaram ao nosso time e ganhamos entrosamento. Tivemos uma mudança de mentalidade após a estreia e ganhamos confiança novamente – diz.

No próximo sábado, o Voltaço vai até Belém para enfrentar o Paysandu, pela quarta rodada da Série C. Apesar de pregar respeito aos paraenses, Julio Amorim destaca que o time do Sul Fluminense só pensa na conquista de mais três pontos.

– O Paysandu é uma equipe qualificada, também vem de um bom resultado, mas a gente tem que jogar pensando sempre em vencer. Vamos entrar em campo da mesma forma que foi feito nos últimos jogos. Sabemos que não será fácil e precisamos ter atenção do início ao fim – finaliza o lateral-direito.

Em caso de triunfo sobre o Paysandu, o Voltaço poderá chegar à liderança da chave. Com seis pontos, o Tricolor de Aço está um atrás do líder Ferroviário-CE. A partida contra o Papão ocorre sábado, 19, às 17h, no Estádio da Curuzu, em Belém do Pará.