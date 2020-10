Após golear o Vasco, Atlético-MG amplia vantagem na liderança do Brasileiro

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 09:04 horas

Rio de Janeiro- Na partida que fechou a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Vasco por 4 a 1 no estádio do Mineirão e ampliou a vantagem na liderança da competição, alcançando 27 pontos e abrindo cinco sobre o vice-líder Internacional.

No início da partida, o time de São Januário deu impressão de que não daria vida fácil ao líder da competição, pois abriu o placar aos 8 minutos com um golaço de Benítez. O meia argentino aproveitou bola mal recuada pelo zagueiro Réver, matou no peito e acertou uma linda bicicleta para vencer o goleiro Everson.

Mas, com desvantagem no marcador, o Atlético entrou finalmente no jogo, e empatou aos 13 minutos com o lateral Guilherme Arana, que certou chute forte e rasteiro cruzado de dentro da área.

Quatro minutos depois veio a virada, com o Venezuelano Savarino, que, após boa jogada de Keno, bateu sem chances para Fernando Miguel.

O terceiro foi marcado em cobrança de pênalti de Guga, que deslocou o goleiro vascaíno aos 28 minutos. E o quarto também saiu em cobrança de pênalti, agora aos 36, mas por meio do artilheiro Keno. Atlético-MG 4, Vasco 1.

No segundo tempo o que se viu foi o jogo de uma equipe só. O Atlético-MG buscava o quinto, enquanto o Vasco se limitava a defender, ainda mais após a expulsão do volante Andrey. Porém, o placar permaneceu inalterado até o fim.

Importante vitória para o Galo, que volta a jogar pelo Brasileiro na quarta, quando visita o Fortaleza. Já o Vasco tem o Bahia como próximo desafio.

As informações são da Agência Brasil*