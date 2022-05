Após segunda vitória seguida, técnico do Voltaço destaca evolução do time e celebra entrada no G8 da Série C

Matéria publicada em 2 de maio de 2022, 15:52 horas

Volta Redonda- O Volta Redonda não tomou conhecimento do Atlético-CE, goleou por 4 a 0, conquistou a sua segunda vitória seguida e irá terminar a 4° rodada no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro.

Após o confronto, comandante do Esquadrão de Aço Rogério Corrêa celebrou os três pontos e destacou a evolução que a equipe vem tendo nos últimos jogos.

– Foi um bom jogo. Acho que a gente teve este ímpeto inicial contra o Altos também, porém, após o gol eles cresceram e, de certa forma, deixamos o jogo do jeito que eles queriam. Já hoje continuamos forçando para que mantivéssemos o controle. Chegamos a oscilar um pouco, mas qualificamos mais as finalizações e conseguimos aproveitar as oportunidades. Isso mostra um crescimento da equipe, que irá evoluir cada vez mais dentro da competição. Estamos no G8, que é algo importante, e agora é trabalhar forte para que possamos nos manter na zona de classificação até o final da competição – destacou.

Agora, o Esquadrão de Aço se prepara para uma maratona nesta semana. Na quarta-feira, dia 4, às 15h, a equipe estreia na Série A2 do Campeonato Carioca diante do Friburguense no estádio Eduardo Guinle. Já no final de semana, o Voltaço irá até Natal enfrentar o ABC pela Série C, em partida marcada para domingo, dia 8, às 17h, no estádio Frasqueirão.

– Já falei para aproveitarmos esta vitória, comemorarmos, mas também para descansar e nos mantermos focados, porque esta semana será muito cansativa para a gente. Temos um jogo em Friburgo na quarta-feira e no final de semana vamos para Natal. É muito complicado. Vamos ver quem tá bem, como está o condicionamento físico para que possamos formar a melhor equipe possível e conquistar a vitória na estreia da Série A2, que para a gente também é muito importante. Não abriremos a mão da A2 para focar na Série C. Vamos manter o mesmo espírito nas duas competições – afirmou.