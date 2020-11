Após terceira vitória com Felipão, Cruzeiro se afasta da zona de rebaixamento

Matéria publicada em 7 de novembro de 2020, 08:18 horas

Clube mineiro foi a 23 pontos, assumindo a 13ª posição

São Paulo- O Cruzeiro superou o Botafogo-SP por 2 a 0 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a terceira vitória de Luiz Felipe Scolari em quatro jogos no comando da Raposa, que respira na competição e se afasta da zona de rebaixamento. O time paulista, por outro lado, permanece no Z-4.

O clube mineiro foi a 23 pontos, assumindo a 13ª posição, mas ainda pode ser ultrapassado por Operário-PR, Brasil de Pelotas e Vitória na sequência da rodada. O time celeste está a oito pontos do Juventude, quarto colocado e última equipe na zona de acesso à Série A do ano que vem. Vale lembrar que o Cruzeiro iniciou o campeonato com seis pontos negativos, punido pela Fifa pelo não pagamento de uma dívida. O Pantera, com a derrota em casa, estaciona nos 18 pontos, na 19ª e penúltima colocação.

A partida começou com o Cruzeiro tendo a bola e marcando presença no campo do Botafogo. O atacante Marcelo Moreno, em cabeçada com liberdade, teve a melhor chance da etapa inicial aos 18 minutos, mas parou em boa defesa do goleiro Darley. Os paulistas assustaram aos 35, com o lateral Valdemir, que recebeu a bola pela direita e soltou a bomba, forçando o goleiro Fábio a espalmar para escanteio.

No segundo tempo, os mineiros encontraram dificuldades para furar o bloqueio do time paulista até os 25 minutos, quando, enfim, balançaram as redes. Em jogada que teve participação do atacante William Pottker, estreante da noite, o lateral Raul Cáceres cruzou pela direita e o atacante Airton, de cabeça, abriu o placar. O Botafogo até esboçou uma pressão atrás do empate, mas não conseguiu ser efetivo.

O Cruzeiro já volta a campo nesta segunda-feira (9), às 20h (horário de Brasília), contra o Guarani, no Mineirão, em Belo Horizonte. Na terça-feira (10), o Botafogo visita o Confiança no estádio Batistão, em Aracaju, às 21h30.

Fonte Agência Brasil*