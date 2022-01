Após vencer o Corinthians de virada, Resende avança para as oitavas de final na Copinha, de forma inédita

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2022, 08:53 horas

Gol da vitória foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo, pelo zagueiro Halls. No próximo desafio, Gigante do Vale encara o Botafogo

São José dos Campos- De virada! Foi dessa forma que o Resende venceu o Corinthians, por 2 a 1, e se classificou, de forma inédita, para as oitavas de final da Copa São de Futebol Júnior. O duelo aconteceu no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, na noite desta sexta-feira (14).

O time paulista abriu o placar com o meio-campo Matheus Araújo, aos 19 minutos do primeiro tempo. O Gigante do Vale igualou o marcador com o camisa 10, Brendon, de pênalti, no início do segundo tempo, e o zagueiro Halls fez, de cabeça, nos acréscimos, o gol da vitória.

— Fizemos uma grande partida contra o Corinthians, que é uma equipe muito bem treinada, e o clube que mais venceu a Copinha. Nossos meninos foram guerreiros, estavam muito concentrados e, praticamente na última bola do jogo, conseguimos a virada. Agora é hora de desfrutar dessa vitória, vibrar e comemorar bastante, e amanhã já começar a pensar no Botafogo – comemorou o treinador Jefter Percy, após a partida.

Com a classificação, o Resende alcança a melhor marca do clube na competição, chegando às oitavas de final. O próximo desafio será contra o Botafogo, em um duelo carioca. A partida será no Campo do Nacional, na capital, no domingo, dia 16. O horário ainda não foi definido.