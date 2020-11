Após vencer o Melgar, Bahia passa com tranquilidade na Sul-Americana

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 09:48 horas

Equipe de Mano Menezes precisava de dois gols de vantagem e fez 4 a 0

São Paulo- A missão do Bahia era bem clara na chegada da equipe à Arena Fonte Nova na noite desta quinta-feira (5). No retorno da equipe ao estádio, no qual não atuava desde março, o importante era conseguir a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. E para isso teria que vencer por, no mínimo, dois gols de diferença depois de ter perdido por 1 a 0 para o Melgar o jogo de ida no Peru.

Se a tarefa, que inicialmente parecia não ser das mais fáceis, foi superada com facilidade, o único responsável foi o próprio time do Bahia. O domínio nos primeiros 45 minutos foi amplo. Aos 11 minutos, os brasileiros já estavam na frente. O atacante Fessin aproveitou a distração dos adversários depois do escanteio e abriu o placar. Aos 19, mais um escanteio e mais um gol. Dessa vez, o artilheiro foi o volante Gregore de cabeça.

Placar parcial apontava 2 a 0 para o Bahia e a vaga, naquele momento, já estava com a equipe de Salvador. Mas os comandados do técnico do Mano Menezes não baixaram a guarda. Aos 33, o atacante Fessin fez uma jogadaça na área do Melgar, driblou dois adversários na mesma jogada e concluiu de canhota para fazer um golaço. Os peruanos não tiveram tempo para respirar. Um minutos depois, o bombardeio seguiu. Dessa vez, o artilheiro Gilberto fez na saída do goleiro Cáceda. Ao final da primeira etapa, o placar já apontava uma larga vantagem do Bahia.

A goleada parcial de 4 a 0 dava uma tranquilidade bem maior para a equipe brasileiro. A folga em termos da quantidade de gols era tão grande que deixou a etapa final bastante monótona. O Bahia administrou e o Melgar não teve forças para ameaçar. Dessa forma, ficou assim mesmo. 4 a 0 para o Bahia e vaga para os brasileiros.

Nas oitavas de final, o adversário enfrentará o Unión Santa Fé. Depois da derrota em casa por 1 a 0 para o Emelec, os argentinos fizeram 2 a 1 nesta quinta-feira, no Equador, e avançaram pelo critério do gol marcado fora de casa. O primeiro jogo será no Brasil e a decisão acontecerá no país vizinho.

Além do Bahia, o outro brasileiro na disputa é o Vasco. O adversário dos cariocas na próxima etapa será outro time argentino, o Defensa y Justicia.

Fonte Agência Brasil*